Jazmín Pinedo mencionó que comentarios contra Vania Bludau son “injustos”

La presentadora de televisión Jazmín Pinedo no dudó en mostrar su posición sobre las críticas que han tenido Mario Irivarren y Vania Bludau, después de su pésimo comportamiento contra algunos agentes de la Policía.

En conversación con la pareja, la exconductora de ‘Esto es Guerra’ habló sobre los comentarios que Vania viene recibiendo, sobre que estaría siendo “un mal ejemplo” para Mario.

“Algo con lo que yo no estoy de acuerdo es que se haya acusado descaradamente a Vania Bludau de tus decisiones. Tú eres bastante grandecito para como, para que si ella te impuso algo que hacer o no, también decir que no. Eso sí me pareció un tanto injusto “, dijo.

La popular ‘chinita’ dijo que todas las personas cometemos errores, pero debemos aceptarlos y pedir disculpas.

“Ahora todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos, así que tire la primera piedra quién no se haya equivocado. Entonces, es importante entender que así como somos dueños de nuestras decisiones, tenemos que hacernos cargo de lo que estas decisiones generan”, declaró Jazmín Pinedo sobre la conducta de Mario Irivarren y Jazmín Pinedo.

Recordemos que Vania Bludau y Mario Irivarren fueron encontrados incumpliendo las normas para evitar los contagios de la covid-19 y le faltaron el respeto a los agentes policiales que estaban cumpliendo con su trabajo.