Stephanie Valenzuela sobre Eleazar Gómez: “Sus abogados ofrecen pagarme lo que sea”

Luego que Stephanie Valenzuela fuera víctima de agresión de parte del actor Eleazar Gómez, la modelo señaló que los abogados del mexicano le ofrecieron dinero para que le otorgue el perdón.

Sin embargo, la también cantante aclaró que no puede perdonar a alguien que nunca le ha pedido perdón.

“Perdón nunca me ha pedido. Lo que quiere es que yo le otorgue el perdón, pero de manera legal. Que él se haya parado como hombre y diga: ‘oye sabes qué, me equivoqué y me voy a parar en esta audiencia para pedirle perdón a Stephanie’. Nunca lo hizo”, señaló la joven en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, señaló que los abogados de Eleazar le han ofrecido una cuantiosa suma para arreglar la situación de su cliente.

Stephanie Valenzuela no le otorgará el perdón a Eleazar Gómez

“Ellos (sus abogados) ofrecen pagarme lo que sea, pero yo siempre les digo que no me den cifras. Yo nunca le voy a dar el perdón porque mi perdón no tiene precio. No les he recibido ningún peso”, indicó.

Asimismo, indicó que si el juez indica que Eleazar debe darle una reparación civil por daños perjuicios, sí los aceptará.

“Si el juez decide que él (Eleazar Gómez) es culpable y que él tiene que pagar una reparación, ahí sí es otra situación. Nunca les he pedido alguna cifra y nada por el estilo”, dijo Valenzuela, quien recientemente lanzó su tema El Perdón.

La canción ya está en YouTube, ésta fue lanzada a pocos días de que su expareja reciba su sentencia por el delito de violencia familiar equiparada.