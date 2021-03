Rebeca Escribens sobre realidad del país: “Te mueres de hambre o te mueres de COVID-19″

Rebeca Escribens tuvo emotivas palabras sobre Tula Rodríguez, quien destacó que se siente culpable de que su madre y su hija se hayan contagiado de COVID-19 porque ella salió a trabajar. Ante ello, la actriz señaló que nadie contagia voluntariamente a sus seres queridos.

“Nadie lo hace voluntariamente (contagiarse del COVID-19), lo que tenemos que hacer es reducir los riesgos al máximo, por no decir que te quedes en tu casa, porque lamentablemente en este país hay muchas realidades”, señaló conductora de América Espectáculos.

Asimismo, no dudó en hacer una reflexión sobre la realidad del país, pues no todos tienen la suerte de quedarse en casa y pedir delivery. Muchos tienen que salir a trabajar, de lo contrario no comen, acotó la actriz.

“Hay gente que cómodamente puede llamar al delivery, pero hay otras familias que necesitan salir del día a día para poder comer, porque te mueres de hambre o te mueres de COVID, ese es el dilema, y hay que decirlo”, señaló.

Finalmente, dedicó unas palabras de consuelo a la animadora y actriz Tula Rodríguez.

"Tula llora todo lo que quieras, porque también llorar hace bien. Bota, bota, bota y luego te levantas como siempre porque tú eres una mujer valiente. Un saludo para ti y para toda tu familia", concluyó.

Tula confirma que su hija y su mamá tienen COVID-19

La conductora Tula Rodríguez reapareció a través de un enlace en vivo con 'En boca de todos' para reencontrarse con su compañera Maju Mantilla, quién también dio positivo al COVID-19.

Sin embargo, la presentadora sorprendió al dar a conocer que sí contagió a su pequeña Valentina, a su mamá y a su padre.

"Lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que fuera otra historia. Mi mamá es positiva, igual que mi hijita", reveló la actriz entre lágrimas.