Mamá de Rosángela pide que despidan a Carloncho de su programa tras frases machistas

Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, se mostró horrorizada por cómo se refirió Carloncho contra las mujeres y pidió que lo despidan de su programa radial.

Como se recuerda, el conductor de En boca de todos emitió frases machistas contra sus exparejas. Incluso, se refirió a Rosángela Espinoza como si fuera un pollo sancochado.

De esta manera, el comunicador denigró a las mujeres, comparándolas con comida.

Ante ello, Doña Blanca no se quedó callada. “Qué tipo tan repugnante, es una basura, tipos como este no deben seguir en la TV. Pido respeto para Rosángela”, escribió su red social.

Magaly Medina critica a Carloncho por referirse despectivamente de mujeres

Aunque Carloncho se disculpó por estar terribles frases, Magaly Medina no dudó en criticarlo, y decir que no cree en su mes culpa.

"No le digas a tu público que es bruto, no estabas chacoteando. La persona que te llamó si estaba en plan de chacota y te picaste", señaló.

Como se recuerda, el conductor indicó que sus palabras fueron parte de una broma.

“De repente él pensó que estaba conversando con amigotes, igual de cavernícolas que él, en una cantina funcionarán así”, dijo.

Finalmente le acosejó que vaya a terapia para solucionar los problemas que tiene. “A mí no me pareció parodia, lo hablabas con furia, con cólera, necesitas ir al consultorio de un psicoterapeuta. No uses un medio como la radio para diseminar tus complejos”, dijo.