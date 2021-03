Greissy Ortega se hizo la manga gástrica y su hermana Milena la apoyó

Greissy Ortega contó que se sometió a una manga gástrica y su deseo es incursionar en la actuación. Todo parece indicar que las aguas se han calmado con su hermana Milena Zárate, pues fue ella quien la animó a hacerse esta operación y hasta estuvo pendiente de ella.

La colombiana señaló que tuvo mucho temor a la hora de someterse a la operación, sin embargo, el apoyo de su familia y la confianza que le dio el doctor le ayudó a dar el gran paso.

"Confieso que sí (tuve temor), pero el doctor me dio mucha confianza y me armé de valor, primero porque era un tema de salud y segundo porque quería verme bien. Me hice esta operación porque con mi primer embarazo subí mucho de peso, luego bajé con el segundo y volví a subir porque tengo problemas de retención de líquido", indicó la joven, quien se sometió a la intervención hace un mes.

"Ha sido duro, porque no solo es la operación es todo el proceso que uno tiene que asumir, hasta el humor te cambia. Tienes que tomar líquidos los primeros días y recién probar algo sólido, a la cuarta semana", señaló al diario Trome.

Greissy Ortega contó que llegó a pesar 79 kilos, y en un mes ha bajado 8. Sin embargo, aún falta por bajar.

Milena Zárate la apoyo en la operación

"Estoy aquí con todas las ganas de seguir adelante con el apoyo de mi esposo (Ítalo Villaseca) y mi familia. Este será el inicio de una nueva Greissy, ya nada de peleas, escándalos, busco un nuevo comienzo y probar suerte en la televisión o en la actuación que tanto me gusta", señaló Ortega, quien detalló que su hermana Milena fue una de las personas que estuvo pendiente de ella.