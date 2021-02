Padre del imitador de Ozuna falleció de COVID-19 y Josimar le dedica emotivo mensaje

Jorge Muñoz, padre del imitador de Ozuna en Yo Soy, falleció a causa del COVID-19. Como se recuerda, el exparticipante del programa de Latina usó sus redes sociales para pedir cama UCI para su progenitor, mientras que Josimar lideró eventos benéficos con el fin de recaudar fondos para la mejoría de quien fuera integrante de su orquesta.

Sin embargo, nada se pudo hacer, y el cantante de salsa expresó su pena a través de las redes sociales.

“Adiós mi viejito Muñoz. Hace un par de días me dijeron que ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes q eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91, pero te fuiste”, indicó Josimar.

“Dios necesitaba un ángel como tú allá arriba y aunque me cueste aceptarlo. Hoy si debo decirte ADIÓS”, acotó el cantabte de salsa.

Josimar dedica emotivo mensaje a Jorge Muñoz

El cantante agradeció a todos los que apoyaron a la causa y colaboraron con Jorge Muñoz. Además, destacó que el artista será irremplazable en su orquesta.

“Gracias a toda la gente que colaboró en el Concierto para lograr darle la Mejor calidad de vida a Jorge Muñoz. Hoy se fue y deja un vacío irreemplazable en mi orquesta y mi corazón”, indicó Josimar.

Finalmente se despidió, no sin antes pedirle que salude a su padre desde el cielo.

“D.E.P. Jorgito, te repito, una y mil veces más: ¡te quiero viejito lindo! Eres el segundo ángel que el Yambú tiene en el cielo. Salúdame a mi viejo y te prometo que vamos a hacer historia”, concluyó.