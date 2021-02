Yo Soy: Karen Schwarz reaparece junto a ‘Ozuna’ tras las críticas por comentario

¿No hay problemas? Tras los cientos de comentarios que recibió la presentadora de televisión Karen Schwarz por su comentario al imitador de Ozuna, Ricky Quiñones, la artista decidió hacer un video junto a él y publicarlo en su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue el comentario de Karen Schwarz en Yo Soy?

Como se recuerda, el pasado viernes, el imitador del cantante urbano tuvo una batalla contra Rubén Blades y perdió. Es aquí donde la modelo tuvo la cuestionable respuesta.

“¡Blades! Tenemos el primer consagrado. Ozuna te duró solamente un día el sueño… pero, puedes regresar… No, no, pero, puedes regresar, eso es lo que quería decir…cuando tú quieres puedes regresar. Muchas gracias”, dijo en el programa en vivo.

Tras este comentario, usuarios en internet empezaron a criticar su forma de tratar al participante, por lo que Karen Schwarz apareció en su cuenta de Instagram junto al cantante.

“Ella es mi amiga, gente, por favor, no distorsionen las palabras”; dijo el concursante, pero al final, hizo una pequeña broma: “Karen tiene su demonio interior, pero eso no lo van a conocer, eso no lo conocen”, dijo riéndose.