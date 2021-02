Karen Schwarz rompe su silencio tras ataques por el precio de sus vestidos

La modelo Karen Schwarz utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre lo que ha venido pasando acerca de su nuevo emprendimiento.

La conductora de ‘Yo Soy’ llamó a reflexión a todos y todas:

“Estamos pasando momentos complicados como país, y encima agrégale la agresión de tantas personas en redes sociales. No solamente hacia mí, hacia un montón de personas, público, no público, famoso, no famoso. Entre todos se insultan, se atacan, no les gusta lo que uno hace, no le gusta lo que el otro hace. Es una cosa de locos”, empezó diciendo.

Karen también resaltó que debemos centrarnos en nuestros proyectos, los que verdaderamente suman para nosotros como personas. La modelo explicó, que desafortunadamente los ataques son “parte de” y que no se debe normalizar, pero son parte de las circunstancias.

“Solamente depende de ti, no pierdas el tiempo. En verdad se los digo. Yo lo perdí por mucho tiempo. No pierdas el tiempo preocupándote en lo que dicen de ti, cuando tú estás caminando para adelante y creyendo en tus propias ilusiones”

Incluso, la presentadora de televisión, resaltó que la vida se puede ir en cualquier momento.

“Sobre todo porque ya está demostrado que la vida se puede ir “así” y tú preocupado en cosas tan efímeras, tan irreales, ocúpate, ocupémonos realmente de lo que es importante. No perdamos el tiempo”, mencionó Karen Schwarz en un video en su cuenta oficial de Instagram.