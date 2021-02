Andrea Llosa menciona que no dejará solo a Robotín: “No lo abandonaremos”

¡Mucha fuerza Robotín! El humorista Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, está pasando uno de los momentos más complicados de su vida, después que se revelara que dos de sus tres hijos no son suyos.

La conductora de ATV mencionó que ya se estaría preparando un segundo programa con el caso del humorista. Andrea explicó que no sabe si Alan aceptará o no la ayuda del programa, ya que existe aún un tema legal.

“Estamos en eso. Igual no lo abandonaremos, vamos a estar con él en el tema legal y también con asesoría psicológica para toda la familia”, dijo en una entrevista a Trome.

La periodista confesó que se sintió muy afectada porque ella también quedó en shok, al darse cuenta que las pruebas de ADN confirmaron que la niña de dos años y el bebé de 4 meses no eran los hijos biológicos de Castillo.

“También me sorprendí porque no sé los resultados de los ADN. Cuando vi que la segunda niña de 2 años no era (su hija) fue una sensación espantosa, igual te da pena decirle algo tan fuerte, tan doloroso. Y de las tres temporadas del programa ‘Andrea’ creo que ha sido el caso que más nos ha afectado porque la reacción de ‘Robotín’ fue de mucho dolor”, reveló.

“Ya en el segundo caso (niño), cuando salió negativo, casi me muero, no lo podíamos creer”, añadió al medio mencionado.