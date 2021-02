Andrea San Martín estaría dispuesta a congelar sus óvulos

La influencer Andrea San Martín asombró a sus seguidores y seguidoras de Instagram al consultarles sobre el precio del congelamiento de óvulos.

Tras pasar algunos días alejada de las redes sociales por un fuerte dolor de cabeza, la joven hizo la singular pregunta. Además, comentó que está bien de salud.

“Chicos yo sé que ando desaparecida, desde ayer tuve un dolor de cabeza insoportable y recién hoy me tomé una pastilla, dormí y se me acaba de ir pero me siento cansada”, mencionó.

Tras esta información, Andrea le preguntó a sus fans sobre el congelamiento de óvulos: “El tema es el siguiente, necesito saber si conocen dónde y cuánto cuesta congelar mis óvulos??”.

San Martín también le pidió a los cibernautas que no se hagan ideas de las razones por su solicitud:

“No divaguen en ideas del por qué lo estoy pidiendo, ya que es un tema muy personal, pero sí me vendría muy bien mucha información al respecto”, mencionó.

Andrea San Martín respondió contundentemente a pregunta machista sobre la maternidad

Andrea San Martín respondió a distintas preguntas que le mandaron sus fans y que estaban relacionadas a su vida personal. La también llamada “Mamá por partida doble” fue consultada sobre la maternidad.

Entre las muchas preguntas que le llegaron a su Instagram, hubo una que estaba relacionado con ser madre o mujer. Andrea se tomó un tiempo para poder responder este cuestionamiento porque asegura que Perú es un país muy machista y que esa frase es muy normalizada para chantajear a las mujeres.

La mamá influencer afirma que es esencial de tener su espacio propio. “Mis hijas son lo más importante en mi vida, sin ninguna discusión. Sin embargo, su estabilidad depende de cómo me perciben como madre que finalmente tiene que ver con cómo me siento como persona”, menciona la exchica reality.