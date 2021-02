Susana Giménez y su emotivo mensaje a Cattone: “Voy a extrañar mucho nuestras charlas”

La conductora argentina Susana Giménez usó sus redes sociales para despedirse de Osvaldo Cattone. El actor, productor y director argentino falleció este lunes 8 de febrero a los 88 años. La noticia la confirmó Regina Alcóver.

Como se recuerda, Susana Giménez era gran amiga del productor y también trabajo con él en la obra “Las Mariposas son libres”.

“Con mi querido amigo Osvaldo Cattone. La primera foto es en Lima, Perú en el 2012. Lo fui a visitar y como siempre charlamos sin parar y nos reímos durante días. La segunda es sobre el escenario, en el final de “Las Mariposas son libres”, con la gran Ana María Campoy, donde nos conocimos e hicimos amigos para siempre", escribió la rubia en su red social.

"Te fuiste...voy a extrañar mucho tu humor, tu inteligencia, tus cartas y nuestras charlas", acotó la presentadora en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Osvaldo Cattone fue invitado especial en el programa de Susana Gimenez, en el 2014. Ambos hablaron de su amistad y recordaron algunas anécdotas.

Regina Alcóver tras muerte de Cattone: "Le prometí no llorar pero no es sencillo"

Regina Alcóver fue la encargada de informar al públicó la triste partida de su gran amigo Osvaldo Cattone, actor, productor y director de teatro. El argentino falleció este lunes a los 88 años.

La actriz no pudo contener el llanto al confirmar la penosa noticia. Asimismo, contó que le prometió no llorar a su gran amigo. Sin embargo, pidió que la entiendan porque es complicado.

"No quería llorar, le prometí a Osvaldo que no lloraría si se iba. Son 50 años de amistad y no es sencillo. Yo lo único que le ruego a la prensa es que sepan comprender. Que no me llamen, por favor, que entiendan este dolor. Este dolor es fuerte, como si se hubiera ido mi mamá (quien partió hace unos años). Se fue un hermano, Osvaldo Cattone", dijo en medio del llanto durante la emisión de su programa radial.