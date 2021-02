Sofía Franco reveló que recorrerá Lima entregando oxígeno gratis

La exconductora de televisión, Sofía Franco dejó sorprendidos a los televidentes de “Mujeres al mando” al anunciar que su fundación entregará oxigeno totalmente gratis a las personas que estén sufriendo los efectos de la COVID-19.

Franco retornó al canal de la avenida San Felipe para participar en una divertida secuencia de preguntas y respuestas, al lado de Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino.

No obstante, la artista paró la entrevista para dar a conocer esta importante ayuda y revelar que hace poco pudo concretar una de sus metas, el crear su propia fundación benéfica.

La organización sin fines de lucro, que lleva su nombre, pondrá a disposición una planta de oxígeno móvil que recorrerá Lima para acercar este elemento a las personas que más lo necesitan.

“Comienza un recorrido largo, pero hermoso. No hay imposibles en esta vida cuando lo hacemos por fe y pasión por servir”, contó en el programa en vino.

Por otro lado, Sofía se mostró muy emocionada por este proyecto y afirmó que su meta es ayudar a las personas a las que la ayuda no les está llegando en la pandemia.

“Esta planta de oxígeno es una realidad. Sabemos cuántos peruanos están sufriendo. Es muy duro ver la realidad, ver gente dormir afuera esperando el oxígeno... Es lo que necesitamos”, expresó con la voz entrecortada.

Por otro lado, negó que este proyecto tenga algún interés político escondido.

“Cuando la gente se te acerca y te dice cosas lindas de corazón, uno lo siente. Eso es lo que más me gusta. No me da miedo caminar, salir y ayudar a la gente... Yo no pido ningún voto, yo no estoy postulando a ningún puesto. Estoy conociendo un poco más de esta Lima oculta y no podemos ser indiferentes”, finalizó Sofía Franco.