Connie Chaparro confirma la muerte de su padre: "Tengo el alma destrozada"

Connie Chaparro informó la muerte de su padre a través de su cuenta de Instagram. Con un sentido mensale, la actriz se despidió de su progenitor, prometiendo mantener a su familia unida.

"Tengo el alma destrozada con tu partida... Gracias papá, te amo por siempre y para siempre", inició Chaparro, quien no detalles de la razón de su partida.

"Te prometo que mantendré a toda mi familia unida", continuó joven.

Connie Chaparro despide a su padre con emotivo mensaje

En este post, la joven agregó la foto de su papá junto a su hijo, ambos con una gran sonrisa.

"Vuela muy alto, disuelve tus alas en el infinito, dale alas a tu libertad....... Gracias porque me enseñaste a amar, a ser humilde, a valorar a todas las personas por igual y tener mucha pasión por lo que amo. Te amo papá y sé que tú me amabas y siempre me lo hiciste saber , eso fue más que suficiente para mí", concluyó la joven, quien recibió el apoyo de sus miles de seguidores.

Además, recibió los comentarios de sus compañeros actores, entre ellos Germán Loero. "Fuerza, querida Coni", escribió el artista.