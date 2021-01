Magaly Medina ante llamada de Sheyla Rojas: "Pensé que era una broma de mal gusto"

Quedó impactada. Magaly Medina se pronunció sobre la llamada que le realizó Sheyla Rojas mientras le hacían una entrevista en Radiomar. La presentadora de televisión expresó que le sorprendió, pero que no espera que la exchica reality acceda a pisar su programa.

Para la periodista la llamada de Sheyla Rojas era como una broma de mal gusto, ya que aún tienen un problema legal. “Aquella que me dijo que me iba a hacer una demanda de cuatro millones, ella me llamó y me hizo una pregunta. Se la contesté por supuesto”, refirió.

Magaly Medina quedó impactada con llamada de Sheyla

Magaly Medina no dudó en expresar asombró, es más indicó que casi reacciona como Condorito.

“Por supuesto que me dejó en shock. Casi me caigo como condorito. Lo que menos esperaba era recibir una llamada de la persona que amenazó con enjuiciarme y con la que he tenido encontrones públicos, no esperaba que ella me llamara por teléfono”, agregó la conductora.

Por otro lado, Medina resaltó que Rojas le dio la bienvenida a la emisora, porque es una nueva de las nuevas figuras de Radiomar. “Que tendrá que pasar para que ella venga a mi set de televisión y entablemos una conversación. Ojalá nuestros productores se sienten a hablar y tengamos humo blanco en el programa”.

Sheyla Rojas demanda a Magaly Medina

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina difundió unos chats donde la exconductora de Estás en todas se mostraba cercana a un futbolista de la selección. Ante esto la modelo decidió demandar por una cifra millonaria a la periodista, ya que se sintió vulnerada.

Por otro lado, indicó que este episodio de su vida le ayudó a madurar y a no ser confiada.

“De hecho fueron momentos muy difíciles, me sentí, al igual que mi familia, vulnerada. No me gusta victimizarme, entiendo cómo es el medio del espectáculo, pero definitivamente esto pasó los límites, el grado de maldad, ensañamiento y las cosas que se dijeron fueron muy fuertes. Nadie tiene derecho de juzgar absolutamente a nadie, porque nadie es ejemplo de nadie", indicó al diario Trome.

Además, agregó que no cedería con la demanda y que iría hasta el final con la ayuda de sus abogados. “(…) Todas las mujeres tenemos la libertad de que si nos sentimos lindas o regias, expresarlo en las redes sociales; en este caso he visto que Magaly también se muestra en bikini, con vestidos cortitos, escotes y eso no la hace menos mujer o más mujer que cualquier otra”, subrayó.