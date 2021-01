Magaly Medina sobre Andrea Llosa: "Solo es otra persona que pertenece a ATV"

Magaly Medina aclaró que no es amiga de Andrea Llosa. Como se recuerda, en más de una ocasión, se ha especulado que ambas tienen roces, por lo que la periodista de Magaly TeVe: La Firme se refirió al respecto.

La conductora de TV señaló que Andrea Llosa es solo otra persona que trabaja en ATV, al igual que ella.

"No tengo roces con ella porque ni la veo. Creo que ella no trabaja en la avenida Arequipa, sino en otro lado, nunca me la cruzo. La conozco porque sé que labora en el canal, pero no es mi amiga ni mi enemiga, solo es otra persona que pertenece a ATV y punto", indicó Medina.

Asimismo, habló sobre Gisela Valcárcel, quien al parecer no regresará con El Gran Show, pero sí seguirá apostando por América Hoy, donde conduce su hija Ethel Pozo.

"Bueno, es madre, pero sigo pensando que Ethel no tiene su carisma y se apoya en segundones como el chico Schuller. Seguro seguirá con el programa porque es su producción", señaló.

Por otro lado, se pronunció sobre Jorge Benavides, quien integrará las filas de ATV.

"Ya se la di personalmente (la bienvenida) cuando hablé con él... seguimos desmantelando a Latina", indicó entre risas al diario Trome.