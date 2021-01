Jorge Benavides revela por qué no salió el sketch sobre Francisco Sagasti en Latina

Jorge Benavides confirmó su regreso a la pantalla chica con la casa televisiva de ATV. Durante la conferencia de prensa que dio, habló sobre la supuesta censura que tuvo en Latina, quiénes decidieron no emitir unas escenas referente al presidente de la República, Francisco Sagasti.

¿Por qué Latina no quiso trasmitir el sketch sobre Francisco Sagasti?

“En realidad puede haber sido una coincidencia que ese sketch no haya salido al aire, porque ya se estaba por cumplir mi contrato, pero definitivamente ese no ha sido el motivo por el que yo he decidido ya no continuar en Latina”, confesó el humorista.

A su vez, el humorista agregó: “No salió el sketch por una decisión de la empresa pero con la promesa de que en un futuro no muy lejano iba a ser emitido. Creo que el concepto que tomó la empresa en ese momento, por la misma situación y la coyuntura, no lo vieron necesario y lo que me dijeron ellos es que lo "suspendimos" hasta próximo aviso”.

Ante ello, Benavides confesó que no estuvo de acuerdo, al no verlo cómo una escena ofensiva, pero respetaba la decisión de la empresa.

“Para ser sincero no me agradó mucho porque el sketch no tenía nada de malo, agresivo ni ofensivo pero finalmente mi trabajo es hacerlos, grabarlos y entregarlos al canal y pasan a ser propiedad del canal, y ellos deciden qué es lo que hacen con sus productos. De hecho sí me avisaron por respeto”, acotó al diario Ojo.

¿Por qué Jorge Benavides se fue de Latina?

En medios de especulaciones sobre su salida de Latina, el actor del Wasap de JB, contó: “Latina quiso renovar el contrato pero por decisión propia decidí ya no continuar, no por algún motivo en especial”.