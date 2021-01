Thalía: Laura Zapata muestra las heridas de su abuelita y exige cárcel tras maltrato

Indignante. Thalía y Laura Zapata denunciaron en sus respectivas cuentas de red social, que su abuelita fue maltratada en la casa de asistencia donde se encuentra.

La intérprete de Rosa Salvaje al visitar a Eva Mange Márquez por sus 103 años, detectó que tenía 9 llagas en la piel y padecía de dolor.

¿Qué le pasó a la abuelita de Thalía y Laura Zapata?

La consagrada intérprete se aisló en su casa por unos días y se sacó una prueba de descarte al COVID-19 para poder visitar a su familiar. Sin embargo, al llegar a la residencia detectó un deterioro físico.

“Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, escribió en Twitter.

Por la gravedad de las heridas, los médicos tendrán que someterla este martes a una debridación, un proceso médico que consiste en remover el material extraño y la piel muerta para favorecer la cicatrización de la herida.

A su vez, Zapata exige justicia y prisión para los responsables: “Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables”.

La famosa actriz al ser criticada sobre lo que estaba pasando con su familiar y no haberse dado cuenta antes, respondió:

“Estamos en pandemia y por salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía”, sostuvo.

“Todas las mañanas me mandaba fotos de cómo estaba y la enfermera psicótica la vestía y traía de aquí para allá con esas llagas. ¡Inhumano!”, enfatizó.

Thalía en Instagram se pronunció sobre la salud de su abuelita

La cantante también se habló sobre lo ocurrido: “Hoy, 18 de enero del año en curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”.

“Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, agregó en su red social.