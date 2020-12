Thalía destacó orgullosa la presentación de Leslie Shaw en los Premios Heat | VIDEO

Thalía contenta por el despegue de la carrera musical de Leslie Shaw, destacó a través de su cuenta de Instagram la presentación de la peruana en los Premios Heat 2020 tras interpretar 'Soltera', tema donde colaboró junto a Farina.

Thalía en Instagram compartió la impactante presentación de Leslie Shaw

Uno de los invitados del evento latino, Kunno, no pudo evitar emocionarse al ver en escena a la cantante de la 'Faldita' bailando y deslumbrando con el hit de 'Soltera'.

Por ello, el mexicano publicó unos segundos del show etiquetando a la recordada actriz de los melodramas y a Shaw.

Thalía al ver el vídeo también compartió orgullosa la publicación en su plataforma digital.

Leslie Shaw en Instagram contenta por el apoyo de Thalía y el público

Por su parte la joven se mostró feliz en su plataforma digital por el reconocimiento a su música, compartiendo unas imágenes inéditas del especial momento.

"Anoche fue mágico", manifestó la artista nacional, quién aprovechó en agradecer a las marcas que la apoyaron con su vestuario completo para la ocasión.

Leslie Shaw ganó así a 'Mejor artista Sur' en los Premios Heat 2020

Leslie Shaw emocionada recibió el premio a mejor artista sur en los Premios Heat 2020 tras competir en la misma categoría con grandes artistas como Mon Laferte y Tini Stoessel.

"¡Hola, gracias! La verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble, he pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente, a mi manager Alex", sostuvo.

¿Qué son los Premios Heat?

Los Heat Latin Music Awards o Premios Heat premian a las y los mejores exponentes de la música latina. El evento es organizada por el canal de cabe HTV desde el año 2015. Esta edición se iba a desarrollarse en junio pasado, pero, debido al coronavirus, se postergó para el jueves 17 de diciembre.