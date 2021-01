Hija de Melissa Klug muestra la linda relación que tiene con el novio de su mamá

Melissa Lobatón y Gianella Marquina decidieron irse fuera del país por unos días. Por ello, a través de sus cuentas de Instagram compartieron emocionadas, algunas imágenes de su viaje a Estados Unidos.

Ante ello, la menor de las Lobatón Klug evidenció su cercana relación que tiene con el novio de su mamá, Jesús Barco, quién asombró con su revelación.

Hija de Melissa Klug en Instagram y Jesús Barco

La joven por medio de su red social, decidió responder las dudas de sus seguidores, sin imaginar que el futbolista dejaría un mensaje.

La influencer sorprendida por las palabras del deportista, evidenció lo ocurrido, respondiéndole con una divertida grabación.

"Me extrañas", indicó el deportista, el cuál, Lobatón comentó: "Jjajaja, sí, no me odies por el vídeo".

Cabe recordar, no es la primera vez que demuestran la confianza que tienen. El deportista en el cumpleaños de Melissa Lobatón, la sorprendió con un emotivo mensaje y vídeo.

“Feliz cumpleaños cabezona. Pásala lindo al lado de la familia. Bendiciones”, escribió el exjugador de Universitario de Deportes, acompañándolo con una imagen donde posaban los dos juntos.

Samahara Lobatón cuenta que Melissa Klug es feliz con Jesús Barco

Samahara Lobatón confesó que lleva una relación cordial con el deportista y solo expresó buenos comentarios sobre su persona. Además, añadió que ve y siente a su mamá muy feliz y que eso era lo más importante.

“Mi mamá está súper feliz, Jesús es un buen chico, no tengo nada contra él. Mientras mi mamá es feliz, nosotras también seremos felices”, respondió la joven.