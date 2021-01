Jaime Cillóniz es denunciado por tentativa de secuestro contra Danna Ben Haim, actriz de “De vuelta al barrio”

La actriz Danna Ben Haim denunció intento de secuestro por parte de Jaime Cillóniz en la comisaría de Miraflores, tras intentar impedir que salga del ascensor de un edificio.

Por medio de un vídeo que difundió en su cuenta de Instagram, la intérprete de Betty en 'De vuelta al barrio', expuso algunos detalles del lamentable hecho.

"Comparto con ustedes lo que me pasó hoy. El contexto: tenía una prueba de vestuario y cuando me dieron la dirección me dieron el número de departamento equivocado… Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empuje (estaba sin seguro), al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta qué me había confundido de piso”, confesó la actriz.

“Le dije: ‘ay, discúlpame, me he confundido de piso’ y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video. Habrá pasado 1 minuto hasta que empecé a grabar. Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones”, añadió en su descargo.

Ante lo ocurrido, la joven presentó una denuncia formal contra Cillóniz . A su vez, en dicha institución le confesaron que el sujeto ya había estado detenido en otras ocasiones.

"He presentado mi denuncia a la comisaría de Miraflores. Los mismos oficial me mandaron a la Dirincri, donde me dijeron que el delito está tipificado como tentativa de secuestro”, contó la intérprete a El Comercio.

“Los vecinos me dijeron que no es la primera vez que tienen problemas con él, que incluso debe dinero al edificio… Cuando llegué a la comisaría de Miraflores, los policías me dijeron que ya había estado ahí Jaime Cillóniz hace tres días por violencia doméstica”, agregó.

¿Quién es Jaime Cillóniz?

Este sujeto, quien ahora genera rechazo en redes sociales, se desempeñaba como conductor de un programa de TV llamado ‘Conversa conmigo’, hace muchos años.

¿A dónde llamar en casos de violencia contra la mujer?

Línea 100

A través de la Línea 100, puedes alertar a las autoridades sobre casos de violencia familiar, sexual, o de otra índole en el que se pone en riesgo la salud e integridad de la mujer. Este es un servicio gratuito que brinda información especializada, consejería y soporte emocional a personas afectadas o involucradas en hechos violencia en general, o para denunciar algún caso de maltrato.

La línea 100 atiende las 24 horas y los 365 días del año. Puedes llamar gratuitamente desde cualquier teléfono: Fijo, Celular, Público.