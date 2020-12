Karen Schwarz viaja a Cusco junto a su familia para pasar Año Nuevo

Karen Schwarz y Ezio Oliva viajaron a Cusco junto a sus dos hijas para pasar Año Nuevo. A través de unas fotos en su cuenta de Instagram, la conductora de TV muestra lo bien que la está pasando en la ciudad imperial.

“Buscábamos respirar, necesitábamos calma, paz y armonía, ese lugar tenía que ser Cusco. Gracias ciudad hermosa por siempre cargarnos de energía”, indicó Karen Schwarz en su cuenta de Instagram.

La familia también llegó a Machu Picchu, donde disfrutó de la naturaleza y el hermoso paisaje.

“Que regalo más bonito nos dio Machu Picchu. Mientras todos contemplábamos el arco iris, Antonia se encargaba de la energía”, escribió Karen Schwarz.

Por su parte, Ezio Oliva también compartió algunas fotografías.

“Días para no olvidar. Necesitaba recargar mi energía ya que andaba con el corazón gastado después de pelear un año entero contra la corriente y Cusco claramente fue el mejor lugar para hacerlo”, indicó.

Ezio Oliva se mostró sensible sobre este año y hace reflexión

El cantante peruano Ezio Oliva compartió un sensible mensaje en su cuenta de Instagram donde hizo una pequeña reflexión sobre este año 2020, en el que tuvo que luchar contra la ansiedad.

El artista junto a su esposa, Karen Schwarz y sus hijas decidieron tomarse un descanso viajando a Cusco, pero sobre todo para cambiar de aire y llenarse de energía de la sierra peruana.

"Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creí haber logrado dominar", escribió al inicio de su post.

Además, agregó: "Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme, pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy".