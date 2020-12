Karen Schwarz y Ezio Oliva disfrutan de su amor en redes

¡Más fuetes que nunca! La modelo Karen Schwarz y su esposo y padre de sus hijos Ezio Oliva compartieron un romántico video en Instagram, en donde demuestran su amor y resaltan que están en la mejor etapa de su relación.

“¿BAILAS? Tú y yo... Han pasado 8 años y desde el día 1 SIEMPRE HAS SIDO TÚ”, escribió en el video que publicó en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Karen Schwarz?

Hace algunos días, la conductora de ‘Yo Soy’ sufrió insultos de usuarios en redes, por lo que su esposo decidió defenderla.

“Si para usted el hecho de que una mujer esté gorda después de dar a luz a una niña preciosa que se llama Cayetana, yo por mi lado lo tomo como un halago hacia mi esposa ya que esos kilitos de más en las mujeres son el reflejo de que le regalaron vida a este mundo. La invito a reflexionar”, mencionó el cantante defendiendo a la madre de sus hijas.

Karen, por su parte no les hizo caso a los malos comentarios y compartió mensajes de amor propio.

“Unos quejándose de mis kilos y YO AMÁNDOLOS CON LOCURA. Ponte vestidos más sueltos, usa solo color negro para disimular tus kilos demás, como puedes salir así en TV si todas tienen que ser flacas, etc, etc, etc Mi respuesta: ¡MIS FOTOS! Donde salgo como quiero y con lo que quiero. ¡Ah! Mis kilos demás tb saludan”, mencionó la modelo en sus redes.