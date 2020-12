Sofía Franco salió en libertad tras acuerdo con agraviados en accidente

La conductora de televisión Sofía Franco ya salió de la comisaría de Santa Felicia en La Molina, después de llegar a acuerdo con los agraviados por el accidente que ocasionó con su camioneta.

Franco se encontraba en estado de ebriedad, pero según América TV, la fiscalía no empezó con una investigación porque se acogió al principio de oportunidad.

“Al ser la primera vez que incurre en el delito (de manejar en estado ebriedad), mostrarse arrepentida y al haber llegado a un acuerdo con las partes, de retribución económica para reparar los vehículos dañados, esto hace que la fiscalía se abstenga de iniciar un proceso”, se informó.

A la expareja del alcalde de La Molina se le quitará su brevete por tres años y pagará una UIT, pues no se presentaron lesiones graves.

Sofía Franco agradece apoyo del padre de su hijo tras ser detenida

Tras protagonizar un triple choque, Sofía Franco mostró su arrepentimiento en su cuenta de Twitter, en donde agradeció el apoyo del papá de su hijo Álvaro Paz de la Barra.

“Lamento lo ocurrido ayer y ofrezco las disculpas públicas. Producto de las circunstancias y del pánico tuve algunos momentos de mucha desorientación y confusión. Agradezco a Álvaro por su apoyo, y ciertamente, pese a no estar juntos como pareja, estuvo pendiente de la situación en todo momento. He cumplido con la ley y me someteré a lo que corresponda. Lo más importante para mí en este instante es estar con mi hijo y poder abrazarlo. Gracias por los gestos solidarios y reitero mis disculpas nuevamente.”, escribió.