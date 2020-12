Laura León dedica mensaje a su imitadora de Yo Soy: “Orgullosa de ti”

Laura León mostró su sencillez al enviar un mensaje a su imitadora de Yo Soy. La cantante y actriz mexicana le dedicó unas palabras de aliento a la participante del programa de Latina.

Ante ello, la concursante no podía creer que su artista favorita se estaba dirigiendo a ella.

"Hola Marina te saluda con mucho amor tu amiga Laura León. Tesoro me siento muy orgullosa de ti, de verdad. Me has motivado, me has hecho sentir feliz con este performance que estás haciendo en las pantallas de Yo Soy", se le escucha decir a Laura León.

"Mereces un gran premio, me siento muy orgullosa de ti. Ojalá y logres todo lo que tu mereces en la vida mi reina querida. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicitaciones para ti. Ánimo mi reina. Tu puedes, lo lograrás", acotó la actriz.

¿Qué dijo imitadora tras escuchar saludo de Lauta León?

Por su parte, la participante de Yo Soy quedó emocionada con este gran detalle.

"Muchísimas gracias. Me llena de mucha emoción porque no saben como la he estado etiquetando y no veía ninguna de mis etiquetas y verla ahí... me ha puesto a temblar. Muchísimas gracias tesoro. Te amo. Me han emocionado muchísimo. Sé que existo para ella, lo hago con muchísimo respeto y amor", indicó.