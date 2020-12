Florcita se quiebra tras la traición que pasó Susy: "Tu hija siempre te va a defender"

Flor Polo Díaz se presentó en el programa América Hoy y no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron por la reciente traición que pasó su progenitora Susy Díaz, por parte de su novio.

La conductora de América Televisión al pedirle su opinión a la hija de Augusto Polo sobre la situación que atraviesa su madre, le comentó:

"Florcita, antes de irnos al corte, vi que tus ojos se llenaron de lágrimas. A mi también me ha pasado lo mismo en la vida, a mami no le fueron leales. Y, a uno como hijo nos afecta".

Ante ello, la influencer dejó en claro que su amor y apoyo a su mamá siempre será incondicional.

"Hoy su única hija que está con ella en los buenos o malos momentos. Sí me apena mucho lo que está pasando porque no lo esperaba. Lo bueno que mi mamá es muy fuerte y va salir con el apoyo de toda la gente que la quiere", sostuvo.

A su vez, Renzo Schuller le consultó a la joven que solo ella sabe cómo se encuentra actualmente Susy.

"Por supuesto, aquí estamos las hijas que tenemos que luchar por nuestras madres que nadie las trate mal. Agradezco a dios que me de una mamá maravillosa".

"Ella está muy bien. Es una persona muy fuerte que ha pasado por muchas cosas. Ella me dice: Yo estoy tranquila, ya me han pasado miles de cosas. Me gustaría tener su carácter

Sobre las declaraciones que dio Walter Obregón, Florcita prefirió no manifestarse tras aclarar que no dirá nada sobre él.