"Es momento de decir que no queremos que lo malo se repita y realzar nuestra fortaleza"

En medio de los cambios generados por la pandemia, los menores fueron uno de los mayores afectados tras adaptarse a un cambio de lo presencial a lo virtual desde la plataforma de 'Aprendo en Casa', así como los docentes.

Ante ello, Vania Masías no ha sido indiferente y desde su rubro del arte, continúa aportando. Por ello, conversó con Wapa.pe y nos contó cómo su proyecto de ActivArte ha beneficiado a profesores y ahora a los jóvenes desde casa.

La artista, como representante de la organización sin fines de lucro de la Asolación Cultural D1, se unió al Minedu a través de un convenio de colaboración interinstitucional para la realización de 108 episodios de “Juega, siente y crea”, materiales educativos audiovisuales tomadas de diferentes manifestaciones del arte, la cultura y la educación física para los niveles de primaria y secundaria de la educación básica regular.

Pues, Vania tiene ahora un nuevo propósito de cambio con más fuerza y garra presentando una herramienta para continuar reinventándonos como peruanos y no bajar la guardia, sin descuidar nuestro desarrollo personal.

Al mantenernos en un confinamiento para reducir el riesgo de contagio ante la COVID 19, trae consigo aislamiento, disminución o inactividad física, situación de estrés y riesgo de tensiones en las relaciones familiares. Por eso, ActivArte, busca una intervención pedagógica enmarcada en la práctica de una vida activa y saludable que va de la mano de la apreciación y creación artística, que se sumó a la estrategia de Educación a distancia del MINEDU, como alternativa para mejorar el bienestar físico y emocional de las y los estudiantes.

¿Cómo enfrentaron las capacitaciones los docentes de manera presencial a virtual?

El proyecto piloto (para docentes) era solo a Lima Metropolitana, pero al llegar la COVID, se clausura la escuela. El factor importante en la metodología era importante la presencia de los docentes. Entonces, lo que hicimos fue un cambio, un proceso de contención por Zoom.

El no saber cómo llegar a los alumnos, genera una mayor demanda de capacitaciones. Lo bueno que tuvimos una buena respuesta de los docentes a través de ActivArte, y llegamos a capacitar a 1.200 docentes entre directivos y profesionales.

Hoy las competencias que se necesita, es proyectándonos en las carreras del 2040. Tenemos que empezar a pensar en la flexibilidad mental e inteligencia emocional, lo dicen las universidades más top, donde he tenido capacitación, y el arte es un proyecto de liderazgo.

¿Cómo llegar a los estudiantes con el arte durante la pandemia?

D1 y Alicorp entramos con una propuesta innovadora al MINEDU para activar a los niños desde 6 años hasta los 18 años, a través de un movimiento con intención, desde el programa de ‘Juega, siente y crea’ que se transmite en 'Aprendo en Casa'.

Por medio del juego, retamos y apelamos a la imaginación. Con el propósito de crear desde la misma practica del movimiento, mejores condiciones para el aprendizaje, de tal forma que las y los estudiantes presenten mayor atención concentración, mejores procesos de pensamiento, menor ansiedad y estrés.

¿Qué tan difícil fue que se acepte el MINEDU el proyecto?

Les encantó, pero tomó bastante tiempo que se exponga al aire (en televisión) porque es el proceso que tiene el Estado. Lo presentamos en marzo y reciente en octubre salió al aire.

Las asociaciones sin fines de lucro como D1, hace el trabajo que el Estado debería realizar. Hemos utilizado una metodología durante 15 años que en otro país del mundo estaría financiada por Minedu, pero no lo pueden hacer, entonces entra una empresa privada como una cocreación para trabajar juntos. Están atados de mano cuando entra iniciativas al Ministerio de Cultura, porque tenemos el peor presupuesto de toda la región, es imposible hacer proyectos como otros países.

Las actividades de ‘Siento, aprende y cree’ continuará emitiéndose en TV en verano como talleres vacacional gratuito para los niños

Sería un sueño. Hasta ahora no tenemos noticia.

Yo tengo un hijo de 6 y 9 años, y los tengo pegados a los episodios que hemos hecho, porque juegan y se quedan enganchados. Todo fue enfocado con un previo asesoramiento y utilizando una metodología para televisión que dure solo 3 minutos.

¿Qué dificultades se presentaron este año en tu vida personal y como directora de D1?

D1 se mantenía el 85% brindando clases, pero todo se cerró. Y el otro 15% es el apoyo de empresas privadas.

Yo, por ejemplo, no vivo de D1, vivo de mis contrataciones como directora artística, creativa y coreógrafa. A mí se me canceló mis 5 proyectos que iba a pagar el colegio de mis hijos. Además, tenía dos proyectos internacionales pero al día siguiente de decretarse la pandemia se canceló. Pensaba que sería el mejor año de mi historia.

Por otro lado, en D1 son más de 500 personas que tuvimos que reinventarnos y estamos motivándonos. Me puse a estudiar de nuevo los temas que me especialicé en diferentes universidades, a parte que debo cumplir mi rol como madre. Ha sido un proceso creativo fuerte.

Que mensaje le darías a los persona que se sienten limitadas por la pandemia

Este es un momento clave para reinventarse e invertir en sus aprendizajes. Tienes que moverte para aprovechar de qué manera está cambiando el mercado. Yo empecé con D1, sin pedir dinero a nadie. Y si nos quedamos sin dinero, saldremos a la calle a bailar juntos.

Nosotros (con D1) seguimos innovando en nuestra plataforma digital y las personas pueden acceder. No hay excusa. Mi llamado es, activémonos, veamos las oportunidades, se están abriendo postulaciones importantes. Solo tenemos que entrar a internet y empezar a buscar. No quedarnos con los brazos cruzados.

Cómo vez la pronta llegada del Bicentenario en la industria del arte

Se están abriendo licitaciones para todos los artistas. Seguro con el presupuesto que hay para el Bicentenario, el Estado va incentivar en las regiones, la creatividad para que los grupos puedan postular con ideas creativas e inserten ese dinero en su economía.

Hay presupuesto de regiones y municipios que falta ejecutar. Yo siento que el Bicentenario y esta crisis, es el momento de decir que hemos sido resilientes durante tanto tiempo y vamos a salir más fuertes. Es momento de decir que no queremos que lo malo se repita, queremos realzar nuestra fortaleza como peruanos con una idea de invocación y educación.

Ante las críticas por formar parte del Consejo Nacional de Educación

En Twitter leí: “Qué hace esta bailarina en el Consejo Nacional de Educación”. Pero, si leyeran un poco mi curriculum y supieran que tengo varias especialidades en varios rubros; igual me llamó la atención que me convoquen y me siento súper honrada.

Veo a un Perú que se reinventa, va ser resiliente y debemos unirnos.