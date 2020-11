Thiago Cunha, exintegrante de EEG reveló que sufre de parálisis facial

El recordado exintegrante de Esto es guerra, Thiago Cunha está pasando por un difícil momento de salud y lo comunicó a sus seguidores a través de Instagram.

El bailarín confesó estar preocupado luego de sufrir de una parálisis facial en el lado derecho del rostro. Hasta indicó que el doctor le dijo que es algo viral.

Si bien el brasileño afirmó que no es algo grave, ya se está tratando con especialistas. El exintegrante del programa reality contó que un día sintió que su cara no tenía reacción. Una situación que lo llevó a acudir al médico, quien le indicó que estaba pasando una parálisis tratable.

Por ello, el bailarín decidió grabar un video en su cuenta de Instagram para contar sobre su salud, que si bien no es grabe si debe mantener reposo.

“Ayer tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios. Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada”, contó Thiago Cunha.

El bailarín, además explicó que "no es la primera vez que me pasa algo así de grave. Yo soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto".

Por otro lado, el exbailarín de ‘Axe’ agradece al público por sus comentarios de aliento en estos momentos.

Y, por último, dijo: "A seguir adelante nomás, ya me han pasado muchas cosas y yo siempre sigo adelante. Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así nomás".

¿Quién es Thiago Cunha?

Thiago Cunha llegó a Lima junto a Brenda Carvalho y Paloma Fiuza cuando conformaron el grupo ‘Exporto Brasil’, ganando miles de fans gracias a su música. Participó en dos temporadas en Esto es guerra colocándose como uno de los más fuertes, sino también que mejor ritmo.