Reto visual: ¿Cuántos tigres ves en la imagen?

Debido al confinamiento causado por la COVID-19, los retos visuales se han vuelto muy populares en las redes sociales ya que muchos de nosotros buscamos distraernos de lo cotidiano.

Este reto visual nació en Twitter, donde la cuenta @isharmaneer compartió la imagen de una familia de tigres en su hábitat natural: la selva.

How Many Tigers You See In This Pic ? pic.twitter.com/GPOvxKYdRc