Samahara sobre Melissa Klug: “Mi mamá está enamorada de Xianna”

Samahara Lobatón reapareció hace unos días en el programa En boca de todos. La joven se vio bien repuesta tras haber dado a luz hace dos semanas a la pequeña Xianna. Además, recalcó una vez más que el nacimiento de su bebé ha acercado más a la familia, sobre todo a su mamá, Melissa Klug.

La popular influencer reveló que su mamá anda con babero cada vez que está con su primera nieta y que quiere que la llame ‘nona’. Contó que el fin de semana pasado fue a visitarla y la empresaria ‘la dejó tirada abajo’, para llevarse a la bebé a su cuarto.

“Mi mamá está enamorada de Xianna, cada vez que puede me la roba de los brazos”, manifestó Samahara a América Espectáculos.

Samahara Lobatón protagonizó tierna foto junto a sus hermanas y mamá

Como se recuerda, hace unos días Samahara Lobatón conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una imagen de su bisabuela cargando a su hija. Además, tanto Melissa Klug como las demás mujeres de su familia aparecieron en una foto familiar.

“Mi mama es un ángel para nosotras, el que haya cargado a Xiana para mí significa mucho. Me gustaría que vida muchos años”, expresó Samahara, pero, además, indicó que su hija tuvo el privilegio de conocer a su tatarabuela. “Xianna está bendecida por donde la vea”, manifestó la emocionada mamá.

Samahara Lobatón habló sobre Jefferson Farfán

Samahara Lobatón reveló que aún mantiene contacto con Jefferson Farfán, ya que es papá de sus dos hermanos menores. Además, indicó que el futbolista se comunicó con Youna para felicitarlos por la llegada de la bebé.

“Sí, conversamos, tenemos comunicación. No me saludó a mí, yo estaba en sala de operación (el día del parto), me mandó sus saludos con Youna. Yo sé lo mucho que nos estima a nosotras”; comentó la hija de Melissa Klug.