Scarlett Johansson se habría casado en ceremonia secreta con Colin Jost

La actriz de Hollywood Scarlett Johansson contrajo nupcias con su novio Colin Jost en una ceremonia íntima, según reveló el portal web de la organización "Meals on Wheels America", a quien le dieron la exclusiva por ayudarlos en su labor de ayuda a los adultos mayores.

La feliz noticia se dio a conocer este fin de semana en compañía de algunas amistades y familiares, aunque se aclaró que la reunión se realizó respetando todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia por el coronavirus.

"Estamos encantados de dar la noticia de que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron durante el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia inmediata y seres queridos, siguiendo las precauciones de seguridad de COVID-19, según las indicaciones de los CDC", se describió la noticia en su cuenta de Instagram.

"Su deseo de recién casados ha sido ayudar a mejorar la vida de personas mayores vulnerables que ahora mismo están pasando un momento difícil apoyando a Meals On Wheels America. Por favor, considerad hacer una donación para celebrar esta buena noticia", agregó la fundación tras revelar el matrimonio de Scarlett Johansson y Colin Jost.

Scarlett Johansson admitió que Colin es el amor de su vida

Scarlett Johansson y Colin Jost han mantenido una de las relaciones más discretas del medio hollywoodense. Tras dos años de relación la pareja se comprometió.

Fue en uno de los programas de Saturdat Nigth Live, donde la actriz fue invitada como presentadora donde dio la noticia.

«Es genial volver a presentar SNL, es mi sexta vez. La sexta es mucho más emocionante que la quinta porque ya no te preocupa nada. El show no va bien, pero ¿qué van a hacer al respecto, despedir a mi prometido? Oh no, ¿qué vamos a hacer sin su salario? En cualquier caso, es maravilloso estar de vuelta, solo quiero decir que este sitio es muy especial para mí. He hecho muchos amigos en esta familia y también conocí al amor de mi vida. ¡Feliz Navidad!».