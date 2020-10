Vanessa Terkes: “No voy a atacar a Forsyth en la campaña, no me interesa”

Vanessa Terkes tras haber anunciado su precandidatura al Congreso en Alianza Para el Progreso (APP), fue consultada por su exesposo y exalcalde de La Victoria, George Forsyth, quién es candidato para las elecciones 2021.

La intérprete al ser enlazada en vivo con 'En boca de todos', reveló el motivo del por qué habría incursionado en la política:

“Hace como un año cuando me hablaron para pertenecer al Congreso anterior, lo primero que fui a ver al diccionario fue qué era lo que significaba la política, y a diferencia de lo que pensamos, es ayudar a que la gente de nuestro país tenga una vida mejor”, sostuvo.

“Luego de eso me he estado preparando mucho, ya les voy a ir contando. Por eso sé que ha sorprendido en las redes sociales, pero he estado estudiando”, agregó.

¿Qué dijo Vanessa Terkes sobre George Forsyth?

Durante la entrevista, los conductores aprovecharon en manifestarle algunas especulaciones que se estarían comentando de su intención de incomodar a Forsyth, ya que desea ser el próximo presidente de la República.

“Cada quien es dueño de su vida y de poder hacer con ella lo que quiera. He escuchado por ahí que parece ser que han entendido que yo he entrado aquí para atacarlo y eso es lo que menos voy a hacer. En lo más mínimo, eso no me interesa. Lo importante es trabajar por las personas que nos necesitan”, enfatizó Vanessa.