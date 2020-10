¿Por qué Angelique Boyer tardó en desmentir que nunca tuvo labio leporino?

Muchos de sus fans pensaron que Angelique Boyer había nacido con labio leporino, esto después que la joven publicara una imagen suya cuando tenía dos años. Aquí se le veía a la actriz con una cicatriz en el labio. De pronto no tardó en tejerse historia sobre el mal con el que habría nacido la reconocida artista.

Fue después de mucho tiempo que Angelique decidió desmentir este rumor, indicando que esta cicatriz fue producto de una travesura, cuando intentó rasurarse al igual que su papá.

"Yo amaba ver a mi papá rasurarse, una vez me volé aquí (señalando su labio) con el rastrillo", contó la actriz en el programa Confesiones.

¿Por qué Angelique Boyer no desmintió que nació con labio leporino?

Es ahí donde la joven decide contar por qué nunca desmintió este rumor. Boyer cuenta que una vez cuando estaba haciendo sus compras se le acercó una mujer para agradecerle y ser un ejemplo en su vida y en la de su hija. Aunque en un principio no entendió, la explicación de la madre de familia le terminó dando una gran lección.

"Me dijo: tú eres un gran ejemplo en nuestras vida, mi hija tiene labio leporino, me puedes decir quién te operó. Me di cuenta que yo podía ayudar así, por eso nunca desmentí", contó Angelique, quien confesó que le hubiera encantado tener el teléfono de un cirujano para dárselo, pero solo le pudo decir que le acababa de dar una gran enseñanza.

"Con tal que yo pueda ayudar a muchos, está padrísimo", explicó.