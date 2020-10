Niño que fue apoyado por Yaqoob Mubarak: “No vino a robar, sino a ayudar”

El empresario árabe Yaqoob Mubarak reveló hace unos días que tiene impedido el ingreso a nuestro país por el periodo de 5 años. Al parecer, La Superintendencia Nacional de Migraciones impuso esta medida por violar las reglas de inmovilización que el Gobierno peruano ha dado durante la pandemia por coronavirus.

Al conocer esta noticia, el menor de nombre Víctor, del cual su historia se hizo conocida por hacer su tarea bajo la luz de un poste en Trujillo y que recibió ayuda del árabe, se pronunció sobre esta orden contra Mubarak.

“Que no sean malos, él no ha hecho nada malo, él no ha venido a robar, a matar, ha venido a ayudar a los que más lo necesitan”, se le puede escuchar en un video que fue publicado por el noticiero 24 horas.

Por otro lado, los vecinos de Moche (Trujillo) hicieron un llamado a las autoridades peruanas de levantarle la prohibición de ingreso al Perú al empresario.

Yaqoob Mubarak habló sobre su impedimento de ingreso a Perú

El empresario árabe, Yaqoob Mubarak, compartió un video en su cuenta de Instagram donde comenta sobre el penoso momento que está viviendo.

“A las familias peruanas, en este momento atravieso una situación difícil, pero quiero agradecerles sus muestras de cariño y apoyo. Yo estoy trabajando con mis abogados para poder estar juntos de nuevo”, escribió.

Además, agregó: “A todas mis familias peruanas: lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo se esclarezca”.