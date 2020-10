Tilsa Lozano reveló que no tiene apuro por llegar al altar

Tilsa Lozano festejó a lo grande su primer año de relación con Jackson Mora con una luna de miel anticipada en Paracas.

Y si bien anda todo bien en el amor, la exvengadora indicó que aún no está en sus planes el casarse con el luchador, ya que no desea tropezar con la misma piedra.

“Por favor no hay ningún apuro al menos de mi parte, además el anillo todavía no llega, pero eso no se pide, dártelo tiene que nacer de la otra persona”, sostuvo.

Tilsa Lozano confiesa que anda viento en popa con su luchador

Tilsa confesó que toda marcha bien con su actual pareja, con quien hace poco tuvo una pequeña rencilla tras conocerse públicamente algunas conversaciones que tuvo con su expareja Olinda Castañeda.

“Cuando una es mamá tiene que tomarse un tiempo prudencial para conocer a la otra persona, para saber que la relación va en serio, entonces, que pasen los meses, porque, claro, el primer mes, segundo y tercero, todos nos llevamos bien, y todos somos lindos y buenos. Lo importante es no quemar etapas, sino que pasen las etapas”, refirió en su reaparición en el programa América hoy.

La modelo dio a entender que ella lleva los pantalones en su relación, cuando hace poco le pidieron que se identifique con canción y ella muy relajada indicó que es “Mi mujer me gobierna”.

Con respecto al tema que aparentemente le había dedicado Jackson, Tilsa indicó que siempre se despierta escuchando música.

“La verdad que no soy muy romántica, eso no va conmigo, creo que soy más graciosa”, acotó al responder una pregunta de Janet Barboza.