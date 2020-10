Examigo de Sheyla Rojas podría ir a prisión por revelar chats íntimos

¡Le costaría su libertad! El abogado de la conductora de televisión Sheyla Rojas acaba de mencionar que el examigo de la modelo, Irvin Vera podría recibir prisión efectiva por haber filtrado las capturas de pantalla de conversaciones privadas.

¿Por qué Irvin Vera, examigo de Sheyla Rojas, podría ir a prisión?

El letrado explicó las razones por las que Vera podría perder su libertad:

“El señor Irvin se reinventó vendiendo información que no solo le pertenecía a él. Proporcionar material informativo, conversaciones privadas (...) se le viene no menos de cinco años de prisión efectiva. Y si hubiera recibido dinero, es no menos de ocho años de cárcel”, expresó en el programa de Karen Schwarz ‘Modo Espectáculos’.

El representante legal de la influencer también explicó cómo se ha visto dañada Rojas en su trabajo en América Televisión.

“Ella (Sheyla) no solo perdió su sueldo, que era 17 mil 500 soles mensuales, sino su trabajo de siete años. Tenía campañas de ciertas marcas, las cuales retiraron su patrocinio por los escándalos. El daño no solo es económico, sino también en su entorno, por su hijo y sus padres” agregó.

Sheyla Rojas demandará a Magaly Medina por delito de difamación y por un millón de dólares

Sheyla Rojas presentará una demanda en contra de Magaly Medina por más de un millón de dólares (según reveló ‘Trome’) por el delito de 'violación a la intimidad al mancillar su honor, reputación como persona, madre personaje público e imagen digital'.

Esto sucede porque el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió chats privados de Sheyla Rojas, en donde se le vincula con el futbolista Luis Advíncula.

¿Qué decía en la carta notarial enviada a Magaly Medina?

“Publicaciones que se han realizado sin mi consentimiento en televisión nacional e internet violando mi derecho a la intimidad y honor, vulnerando el respeto a mi dignidad como persona, dañando mi imagen, mi reputación en el ámbito público y privado, socio-laboral, afectando mis derechos como persona, mujer, madre, hija, como trabajadora, conductora de un programa sabatino en América TV por siete años consecutivos ocasionando daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, daño emergente por la suma de 1′280,000.00 dólares americanos que deberán ser indemnizados en la demanda civil que iniciaremos en su contra”, se puede leer en la carta que publicó el medio mencionado.