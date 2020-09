Aracely Arámbula y el día que "cuadró" a Luis Miguel por pensión alimenticia

Aracely Arámbula no solo es una gran actriz mexicana, también ejerce con mucho amor el rol de madre y así se ve reflejado en las veces que ella ha demostrado el gran cariño y responsabilidad que tiene con sus dos hijos, frutos de la relación que tuvo con Luis Miguel.

No es novedad que entre "La Chule" y el "Sol de México" exista ciertas diferencias, sobre todo porque recordemos que el artista desde hace varios años, se desentendió de sus hijos, negando la posibilidad de un acercamiento con ellos.

Sin embargo, lo dimes y diretes no se han frenado en la vida de ambos famosos mexicanos, es por eso que esta vez, queremos resaltar la fuerza y tenacidad de Aracely Arámbula para sacar adelante a sus hijos y demostrar que ella es capaz de hacerse cargo sin problema alguno.

¿Qué le dijo Aracely Arámbula a Luis Miguel que impactó a todo México?

Recordemos que en el mes de enero de este 2020 y frente a las cámaras de ‘Al Rojo Vivo’, ‘La Chule’ confesó que ella no solicitó ninguna pensión alimenticia para sus hijos Daniel y Miguel.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”.

Y a pesar que la protagonista de ‘La Doña’ indicó que sus hijos tienen derechos ante la vía legal de acceder a que Luis Miguel cumpla con sus responsabilidades, Aracely Arámbula cree que el amor está más allá de las cosas materiales y el dinero.

“Lo principal es lo que uno como padre quiere dar. El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, sostuvo.

¿Qué dijo el abogado de Luis Miguel sobre la pensión alimenticia?

En aquella ocasión, el asesor legal del cantante, Rafael Heredia, reveló que el tema de la manutención está muy próximo a concluir.

“Estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar”.

Aracely Arámbula y sus hijos

En la actualidad no se conoce mucho del tema, lo que sí estamos seguros es que Aracely Arámbula ama mucho a sus hijos y siempre se ha catalogado por ser una mujer fuerte que lucha día a día para darle lo mejor a sus dos retoños.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=D6qKMk01h_M&feature=emb_logo