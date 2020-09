Magaly Medina sorprendió al agradecer a sus ´haters´ con hilarante mensaje

Magaly Medina generó risas entre sus seguidores de las redes sociales luego que compartió un peculiar mensaje para sus "haters". Además, la periodista y conductora de televisión a aprovechó si post de Instagram para agradecer a sus verdaderos seguidores.

Como se sabe, la presentadora de televisión tiene un ejército de críticas por su forma de decir las cosas y sus ácidos comentarios, pero ella ha demostrado no hacer caso a los comentarios negativos.

“Hoy quiero darme un tiempo para agradecerles infinitamente por todo el cariño que me muestran en mis redes sociales. Por todos los mensajes bonitos y por el apoyo", se puede leer al inicio de la publicación.

"Y a los que se dan el tiempo de ponerme que me odian, también les agradezco, porque así me odien, me siguen ", agregó la popular 'Urraca'.

Cabe resaltar, que Magaly Medina contó en su programa que no descartaba la idea de convertirse en madre por segunda vez con su esposo el notario, Alfrendo Zambrano.

¿Qué piensa Magaly Medina de que la llamen 'Urraca'?

La periodista se ganó con tiempo el apodo ‘Urraca’, algo que puede generar molestia, pero Magaly Medina sorprendió al revelar que no le fastidia que la llamen de esa manera. Lo hizo a través de un video de TikTok.

"¿Te molesta que te digan Urraca?", se escucha en el audio de Tiktok. Al respecto, la periodista contesta con un rotundo "NO".