Carlos Carlín: "Me hace infeliz la torpeza de la gente, que no aprenda de la pandemia"

Con más de 20 años de trayectoria y una curtida carrera, Carlos Carlín tiene muy claro qué es lo que necesita para ser feliz: trabajar siempre en lo que le gusta y sin necesidad de manejarse al ritmo de la coyuntura. Valora mucho su propio espacio y es un afiebrado luchador contra la corrida de toros, motivo por el cual no ha dudado en pelearse en Twitter con el fin de defender su respetable postura.

Su vida es la actuación, pero su mejor pasatiempo es la conducción en Wantan Night, donde tiene la libertad de conversar, entretener y dar vitrina a artistas con gran talento. Wapa.pe tuvo una extensa conversación con Carlos Carlín, donde nos habló sobre su aventura en señal por cable, además de las cosas que lo hacen infeliz y que no volvería hacer.

Mil programas, se dice fácil, pero son 5 años...

Sí, ha pasado muy rápido, sobre todo porque me estoy divirtiendo mucho tiempo. Todavía me parece que no hubiera pasado tanto tiempo.

¿Qué esperas de Wantan Night?

Espero que hayan mil programas más, que la gente siga tan enganchada como siempre. Me sorprendió que las personas empiecen a decirme Wantan en la calle, desde el pata de la combi hasta en el supermercado. Estoy muy cómodo y muy agradecido.

La Noche es Mía no es fue para ti una de las mejores experiencias, ¿te sientes reinvindicado con Wantan Night?

Sí, desde el momento que hice el primer programa de Wantan Night, el piloto, tanto la producción como yo sentimos que eso era. Desde ese momento, sentí que ese formato era donde yo me sentía muy cómodo.

La señal abierta es completamente diferente, es otro universo, desde el momento en que tienes un espacio de una hora, conversando con gente que tiene experiencia, con cosas hechas y que no sean apariciones momentáneas, definitivamente la cosa cambia. Y también que sirva como vitrina para gente nueva, músico y artistas de distintas disciplinas, es muy cómodo para mi.

¿Qué te quedó de la señal abierta?

Me queda de la televisión abierta la actitud competitiva, me gusta siempre liderar si es posible en el horario y buscar una cierta audiencia dentro de lo que te permite la TV por cable, pero tengo el relajo de saber que no estoy presionado por hacer números (rating), de que no tengo que sacrificar lo que pienso en relación a la mayoría de la audiencia, y que puedo hablar con tranquilidad temas de entretenimiento y no de la coyuntura, que no siempre es lo más interesante

¿Nunca regresarías?

El tiempo y la experiencia trabajando me han hecho entender que nunca se dice nunca, pero donde estoy ahorita estoy muy cómodo y no cambiaría mi tranquilidad por la plata. Yo me retiré y estaba clarísimo de que no era lo mío (la TV abierta), regresé a hacer lo que siempre hago, que es actuar, pero gracias a Dios hubo la oportunidad de Wantan Night. Actualmente, no cambiaría lo que tengo ahora.

Tú trabajas mucho con el humor, ¿cómo lo abordas hoy en día, donde debes cuidar mucho tus palabras para no ofender a otra persona?

A veces es un poco complicado porque uno viene con otro chip, con otras épocas, pero sí me parece importante lo que se está consiguiendo. Creo que es un avance de todas maneras, hemos vivido discriminándonos, burlándonos, haciendo un mal uso del humor, y si bien a veces la postura del cuidado o de cierto temor de lo que digas en este momento suele ser exagerado, creo que en algún momento se va equilibrar la balanza. Y espero, que a raíz de ello, tengamos una sociedad mejor, y no discriminemos minorías en pro del humor.

No eres muy asiduo a las redes sociales, ¿cómo te estás comunicando hoy en día con tus fans?

No soy de redes sociales, solo tengo Instagram, el Facebook nunca me ha parecido amigable. En Twitter escribo para dar opiniones, hablar de política o hacer campañas sobre las corridas de toros, me peleo mucho sobre ese tema (risas). Mantengo una relación normal con los seguidores, pero no vivo en las redes sociales. Sin embargo, estoy muy agradecido con ellos. Siempre se han mostrado de forma cariñosa conmigo.

¿Cómo responderías a tus seguidores que siguen pidiendo el regreso de Pataclaún?

Les diría que sería una desilusión para la gente, creo que lo más bonito es el recuerdo. Vernos más viejos 20 años después con narices, sería un infierno.

¿Alguna vez te has puesto nervioso a la hora de entrevistar?

Me he puesto nervioso cuando he metido la pata en señal abierta y muy nervioso, a tal punto que no fue un proceso exterior sino interior, que incluso se me paralizó la cara. En Wantan Night, también me he puesto nervioso, pero cuando he tenido un entrevistado difícil, y bueno, los años en televisión y radio en vivo me han hecho aprender que hay que pararse bien y enfrentar. Es un nervio que me gusta.

¿Y actúas cuando conduces?

Sí, claro. De alguna manera uno siempre está interpretando un personaje. No es lo mismo hablar con tu familia o amigos, no tienes el mismo relajo, sobre todo porque tienes la consigna de entretener, de sacarle información al entrevistado, estar muy atento. Eso te obliga a tener una postura en cámara.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz hacer lo que me gusta hacer, que se cumplan las cosas que me propuse, escribir Historias virales, una serie web donde también actúo. Me hace feliz estar en Wantan Night, eso me hace feliz.

¿Qué te hace infeliz?

La torpeza de la gente, que no aprenda de una situación como la pandemia, que mantenga la soberbia y piense que somos superiores a otras especies. El tema de los toros también es un tema que me desquicia.

¿Te ha chocado estar enclaustrado?

No, al contrario, me gusta estar enclaustrado, me ha chocado la sorpresa, saber que hay gente que le ha chocado más que a otros. Que no ha podido despedirse de su familia. Estoy trabajando con mucha gente que ha perdido a sus seres queridos. Respecto a mi, estos días en casa han sido más bien no tener presión de hacer cosas, fue una pausa necesaria.

Siempre te has mostrado muy enterado de la política. ¿También te choca?

Creo que la política no puede estar ajena de nosotros, uno tiene que estar medianamente informado, aunque en los últimos años he preferido no hablar mucho de ella, porque cada vez está peor. Ya da cólera y da rabia. Cuando encontraste determinados personajes y pensaste que ya viste lo peor, siguen sucediendo más cosas.

¿Y tú no incursionarías en la política?

No gracias, ¡Dios, no! Y espero que si en algún momento me entra esa locura, alguien tenga el tino de encerrarme o dispararme.

¿Actuación, conducción, locutor o columnista?

Actuación de todas maneras.

Wantan Night celebrará sus 1000 programas con Christian Meier

Este jueves 10 de septiembre a las 10 pm, Wantan Night celebra los 1000 programas al aire. Y su invitado especial del episodio mil será Christian Meier. La cita es en la señal Movistar Plus (canal 6 y 706 HD).