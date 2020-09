César Évora, el actor que tuvo que dejar a sus hijos en Cuba para triunfar en México

César Évora es hoy en día un exitoso actor en Televisa, sin embargo, muchos no saben todo lo que tuvo que sacrificar para lograr éxito en México, y así ganar dinero para alimentar a su familia.

Y aunque era uno de los actores mejor pagados en Cuba, el artista cuenta que lo ganado solo le servía para pagar la gasolina de su carro, el cual usaba para ir al trabajo. Ni laborando en tres producciones al mismo tiempo, podía darse un gusto, ni para él, ni para sus hijos, frutos de su primer matrimonio.

Tras ver su trabajo, un representante de Televisa le hizo una propuesta, la cual fue descartada dias después a través de una llamada. Sin embargo, César Évora no aceptó la decisión y viajó de todas maneras a México para buscar una oportunidad en la televisora.

"Solo compre boletos de ida", confesó el actor en una entrevista. Luego de "hablarles con el corazón", la propuesta fue reconsiderada, para luego extenderse con un contrato exclusivo.

Ante este logro, lo más difícil para él fue dejar a sus dos hijos, frutos de su primer matrimonio. Sin embargo, lo único que pensaba era conseguir dinero para llevar comida a sus mesas y darles una vida mejor.

"Solo pensaba en mi hijos con hambre. [...] Tenía que tomar una decisión, fue durisimo", señaló el actor, quien llegó a México con su segunda esposa embarazada.

Aunque ha vivido separado de sus hijos, siempre se preocupó por estar en contacto con ellos y que no vivieran lo que él sufrió con su padre, de quien vivió alejado.

"Siempre se criaron en comunicación, mantuvimos una relación muy fuerte siempre. Tratamos de compartir lo más posible, los traía a México en las vacaciones, cuando grababa los llevaba al estudio. Siempre con el fin de que compartieran los tres hermanos. Yo no vine a México para internacionalizarme, yo no conocía Televisa, no sabía del poder que tenía. Mi motivación era desarrollar mi carrera, pero pensaba en que tengo mantener a mi familia", resaltó el actor.

Hoy en día, César Évora, con 60 años de edad, ha tenido grandes logros en el teatro, cine y televisión. Sin embargo, ha desarrollado gran parte de su carrera protagonizando y antagonizando telenovelas en Televisa. Convirtiéndose incluso en uno de los villanos más queridos de México.