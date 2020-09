Shakira sorprende a sus fans como la reina del surf | VIDEO

Shakira sorprendió a sus seguidores tras mostrar lo bien que maneja la tabla de surf. La cantante de 43 años hizo alarde de su talento a la hora de manejar las olas.

Ataviada con un traje de neopreno, la madre de dos hijos se montó sobre una tabla y dominó las olas artificiales de la instalación en la que se encontraba.

“¡Surfear en el Wave Garden ha sido increíble!”, indicó la colombiana bastante orgullosa de su logro.

Como se recuerda, Shakira y su familia pasaron unas vacaciones relajadas y divertidas en el mítico Waldorf Astoria.

La pareja publicó sus experiencias en las redes sociales, descartando así algún tipo de alejamiento entre ellos. Ambos demostraron que su relación va viendo en popa.

Shakira y su romántica foto con Gerard Piqué

Aunque Shakira y Gerard Piqué han dado muestras de que su relación va muy bien, los rumores no han cesado sobre una posible separación al no poder remediar problemas. Esta vez la colombiana salió al frente con una publicación que causó revuelo entre sus fans.

Shakira publicó una romántica foto junto al padre de sus hijos. Como descripción escribió: "Juntos".

La pareja luce en esta intantánea feliz y más enamorada que nunca, echando por la borda aquellos rumores de separación.

Por su parte, el deportista también compartió unas imágenes donde se ve a la famila completa disfrutando de un hermoso paseo en barco.

Shakira y Gerard Piqué: ¿cómo nació su amor?

Antes de iniciar ujna relación con Gerard Piqué, Shakira tuvo una relación de 10 años con Antonio de la Rúa. Aunque muchos creían que la pareja se conoció en la grabación del video "Waka Waka", la canción del Mundial en Sudáfrica en 2010, no fue así.

Ambos iban a viajar a Sudáfrica para participar del Mundial de Fútbol, por lo que él le pidió su número de teléfono. Una vez allá, Gerard Piqué le escribió.

"Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", indicó el deportista en una entrevista del 2016.

Ya en la grabación del video “Waka, Waka“ se volvieron a encontrar, él se acercó y le dijo: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica". Ahí es donde nació el amor, y también los rumores.

A principios de 2011, Shakira confirmó la relación a través de su cuenta de Twitter, el 29 de marzo de 2011 vía Twitter.