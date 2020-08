Alejandra Baigorria evalúa permanencia en Esto es guerra

Alejandra Baigorria junto Said Palao se volvieron tendencia tras el sonado beso en una parrillada por Fiestas Patrias, desde ese momento se les ha vinculado sentimentalmente. La empresaria estuvo en el programa En boca de todos e hizo una interesante revelación al responder una pregunta del modelo.

El chico reality puso en aprietos a la empresaria de Gamarra sobre mantener una relación más estable.

“¿Tener una relación dentro del trabajo, alimenta el amor o lo asfixia? ¿Para saber si lo oficializamos o no?”, consultó Palao.

Ante estas palabras el psicólogo Thomas Angulo metió su cuchara antes que pudiera responder Baigorria y comentó que era “situación relativa”.

“Me parece genial o si no renuncio nomás”, fue la respuesta de la conductora.

Recordemos que Said Palao reveló cuándo besó por primera vez a su rubia debilidad.

Alejandra Baigorria le resta importancia que Macarena Vélez la bloquee en Instagram

La rubia de Gamarra afirmó que cada persona hace lo que le viene en gana con sus redes sociales, así que uno menos no importa mucho. Así respondió luego que Rafael Cardozo le preguntará que pensaba que la ex de Said Palao la haya elimina del Instagram.

“No sabía, está bien. Cada uno hace lo que quiere con su Instagram. Tengo 3.4 millones de seguidores, uno más, uno menos, no importa”, fue la dura respuesta.