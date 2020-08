Christian respondió incómoda pregunta de Tula sobre el trabajo de Pamela Franco

Christian Domínguez presentó su nuevo emprendimiento alejado de los escenarios tras cancelarse los eventos masivos por la crisis sanitaria.

El intérprete tras contar su nuevo negocio de chifa delivery, defendió a Pamela Franco tras cuestionar Tula Rodríguez cuál era el trabajo de su pareja en medio de la pandemia.

El cantante durante una transmisión en vivo con 'En boca de todos', aprovechó en contar su nueva experiencia con el nuevo de los alimentos: “Es un trabajo bien esclavizante, pero gratificante”.

Ante ello, el artista utilizó las cámaras del programa para enviarle un mensaje a su novia por el apoyo y atención cuando llega de trabajar.

“Quiero agradecerle, gracias por esperarme siempre, por atenderme, por levantarte conmigo, porque ella me hace el desayuno. En la noche, me recibe con la cena. Si no estuvieras tú o mi familia.Yo le debo a todo a mi familia y ella es mi familia”, indicó Domínguez.

Sin embargo, Tula le comentó: “mientras te levantas todos los días muy temprano, tu novia... ¿qué hace en el día?”

El líder de Orquesta Internacional riéndose respondió a la pregunta, “ella se ha quedo viendo los negocios de las conservas y de los protectores. Yo ya no veo nada de eso, ella se encarga de todo, de la contabilidad, de la administración”, recalcó Christian.