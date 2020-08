Juliana Oxenford sobre contrato de Marcelo Oxenford: “Un escándalo que gasten tanto dinero”

¡Se indigna! La conductora de televisión Juliana Oxenford también opinó sobre el polémico contrato que tuvo su papa, el actor Marcelo Oxenford con la Municipalidad de La Molina.

La periodista no se calló nada y tildó de escándalo el contrato que tuvo el actor con la Municipalidad en estas épocas de crisis.

"Me parece un escándalo que estén gastando tanto dinero para contratar a un actor para leer cuentos, creo que hay otras necesidades, tanta plata en momentos de crisis me parece pésimo", mencionó.

“De eso que me metan en la jugada (...) al alcalde le he dado con palo, me parece que es un figuretti que quiere arreglarse el pelito con laca, yo no soy funcionaria del Estado, me quieren agarrar de piñata y no lo voy a aceptar”, siguió la conductora de televisión.

Echa un vistazo al video:

Como podemos ver en las imágenes, Juliana Oxenford llamó a su papá ‘señor’ y resaltó que no tiene ninguna relación con su papá y que no se ha beneficiado con absolutamente nada de esta situación.

Juliana Oxenford habló del préstamo que su esposo recibió del Estado: “Fue para no despedir a sus trabajadores”

Juliana Oxenford habló durante su programa del beneficio que recibió su esposo del Estado Peruano:

“Escribí algo hace unos días, si han ocurrido (...) la credibilidad, yo soy demasiado principista, yo no soy influencer, jamás he hecho nada para el Estado, mi familia y mi entorno pueden hacer lo que les da la gana (...) Se habló acerca de reactiva Perú de mi esposo, que bueno por aquellas empresas que le dan trabajo a más peruanos, no han despedido a trabajadores y han podido hacerlo cuando la gente está sin chamba”, indicó.