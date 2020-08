Rebeca Escribens tras salir de la ciudad: "tranquilidad, paz, esperanza y calma" | VIDEO

Rebeca Escribens aprovechó el fin de semana para salir de la ciudad luego de cinco meses en casa junto a su familia y trabajando. Por ello, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un vídeo inédito de su pequeño viaje.

La presentadora de América Televisión decidió revelar a sus seguidores que necesitaba recargarse de la energía natural por su bienestar mental pese a las críticas que podrían originarse por algunos usuarios al cuestionar su actitud.

Ante ello, la actriz dio su testimonio sobre la tranquilidad que deseaba tener mientras siguió los protocolos de seguridad al salir de su hogar y cuidar a su familia ante la pandemia.

"Hoy me levanté con ganas de respirar otros aires. Pero no los que respiro por mi ventana; sino de los que dan tranquilidad, paz, esperanza, calma. Y es que han pasado 5 meses desde que, en familia, decidimos no pisar la calle, excepto quien escribe. Es decir, ir al canal y ver a mi padre desde la calle y para de contar... nada de peluquería, spa, masajes, bancos, supermercados y que viva el delivery!!!

Además, somos muy caseros así que no hay mucho rollo", escribió Escribens.

"Esta pequeña dosis de libertad que me he regalado hoy, me ha confirmando la persona positiva y entusiasta que soy, creyendo, firmemente, que todo pasa por algo y que los momentos preocupantes, como el que estamos atravesando, pasarán", sostuvo.

"Así que agarre mi alcohol y a mis monstruos y llegué hasta éste hermoso lugar. ¡¡¡Mis monstruos se los llevó el río... eso espero.!!! Mi alcohol regresó conmigo", manifestó.