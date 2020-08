Kalimba: ¿Por qué decidió hablar sobre la verdad que lo llevó a prisión después de 10 años?

Kalimba sorprendió a sus fans y a la prensa tras revelar que prepara un libro donde revelará su verdad tras pisar prisión acusado de violación. El cantante habló por primera vez de la difícil experiencia que tuvo que pasar, indicando que sufrió acoso de parte del entonces procurador, Francisco Alor Quezada, durante todo este proceso.

Pero, ¿por qué después de una década el artista decide hablar? El mexicano señaló que no quiere quedarse con esa horrible experiencia guadada en el corazón. Además, busca limpiar su imagen.

“Lo necesitaba en mi corazón [revelar su verdad]. Quedarte algo guardado durante diez años es horrible. Se te acumula”, indicó Kalimba.

“Eso es lo que quería hacer. Esto lo traía guardado. La verdad siento que la gente se quedó con una idea de lo qué pasó; yo quería decir ‘no, esto es lo que de verdad pasó’”, resaltó.

Asimismo, remarcó que otro de sus motivos es que sus hijos sepan su verdad.

"Mis hijos están creciendo y creo que les estoy enseñando, uno, a que sepan ser sabios de cuándo abrir la boca y cuándo no; sepan ser sabios de cuando defenderse. Yo no ataco, solo me defiendo. No quiero que las personas que empiecen a hablar con mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años le cuenten una historia equivocada”, explicó.

“El libro ya lo empecé a escribir. Estoy muy contento con cómo va avanzando, como está quedando”, detalló.