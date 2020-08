Jazmín Pinedo recordó a Mathías Brivio en EEG y así reaccionó Gian Piero Díaz | VIDEO

Jazmín Pinedo sorprendió con su emoción al recordar a Mathías Brivio durante el programa de 'Esto es guerra' cuando se jugaba "¿Cuánto mide".

Ante ello, Gian Piero Díaz se pronunció con un peculiar mensaje en vivo. Cabe recordar, que el locutor se convirtió en una de las figuras emblemáticas del reality tras haber conducido durante años el programa.

Todo ocurrió cuando le preguntaron Paloma Fiuza la estatura exacta del expresentador de EEG. Ante ello, la popular 'Chinita' al ver la imagen de Mathías contenta mostró su interés y comentó que lo quiero mucho.

"Owww… Mathi. Mathías Brivio", manifestó Jazmín Pinedo. Por su parte, Gian Piero acotó con un divertido chiste al ver en pantalla la fotografía de su excompañero: "Diámetro de cabeza".

Gian Piero Díaz no aguantó más y le respondió fuerte a Jazmín Pinedo

Todo comenzó porque el equipo de producción se demoró unos segundos en poner unas tablas para la competencia de los guerreros, por lo que la popular ‘chinita’ arremetió en una.

“¿Y las tablas? Le quedaba tiempo a Rafael. Aquí el productor tiene la cuenta exacta de las tablas. Tenía seis segundos y pudo aprovechar ese tiempo”, acotó la exchica reality.

Por su parte, el intérprete manifestó: “Te doy toda la razón. Igual fue con Pancho, al principio que se demoraron y esas cosas pasan. Chicos, el puntaje está clarito”.

“Yo estaba contando y de la nada tengo que parar porque me paras cortando y yo tengo al productor aquí diciendo cuánto resto (...) Pero cuando tú cuentas, yo no te interrumpo, si yo estoy contando, desconcentras al competidor, me desconcentras a mi cuando estamos llevando la cuenta exacta”, agregó.