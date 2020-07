Juliana Oxenford defiende su entrevista a vocero de “Con mis hijos no te metas”

La actriz Tatiana Astengo criticó fuertemente en Twitter a Juliana Oxenford por darle tribuna al representante del grupo ‘Con mis hijos no te metas’, Christian Rosas. Su comentario destacó entre varios usuarios que también rechazaron esta entrevista.

La artista indicó que no se le puede dar cabida a ‘sectas’, menos en un país como este donde es ‘fácil lavar cerebros’.

“Juliana perdóname, pero hay sectas a las que no se les puede dar ni una milésima de centímetro, menos en un país como este, donde demostrado está que es fácil lavar cerebros, es prácticamente hacerles campaña”, publicó Tatiana Astengo en su red social.

Así como la popular ‘Reina Pachas’, fueron varios los usuarios los que manifestaron su molestia por la entrevista realizada por la periodista de ATV.

Juliana Oxenford se defiende

Sobre esto, Juliana Oxenford también usó su cuenta de Twitter para responderle a la reconocida actriz.

“Guste o no representa a mucha gente que lo sigue. Los periodistas no podemos entrevistar solo a quienes nos gustan o coinciden con nuestras ideas. Sería genial para mí, pero no es lo correcto”, escribió la conductora de ‘Al estilo Juliana'.

Como se recuerda, la periodista entrevistó a Rosas, ya que se había intervenido a un grupo de personas evangélicas en Chosica, que se habían reunido sin respetar las normas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.