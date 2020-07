Melissa Klug tras contar que sale con futbolista 13 años menor: "Hay mucha confianza"

Melissa Klug concedió una entrevista a Magaly Medina para comentar cuál era su actual relación con el joven futbolista Jesús Barco, luego de haber sido captada paseando en su camioneta con el jugador.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre la relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia?

Medina le preguntó si tenía tanta confianza como Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia cuando decían que solo eran “amigos” pero se le veía a la salsera entrando a la casa del seleccionado con su propia llave.

Ante ello, Melissa respondió de inmediato y dijo: “No hay punto de comparación ahí”, resaltando que conoce al jugador de Universitario de Deportes hace años.

Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco

“Tenemos muchos amigos en común, somos del mismo barrio. Él no es una persona ajena en mi vida, conozco a todos sus amigos, a toda su familia. O sea, no hay nada que ocultar”, indicó la empresaria.

La presentadora al indicarle a Klug que había mucha confianza con el futbolista de acuerdo a las imágenes, dejó en claro que solo existe una amistad.

“Hay lo que tú estás diciendo, mucha confianza, es verdad. Tus imágenes hablan sola, hay confianza, ahí no se ve nada. Solamente hay una simple amistad y te puedo asegurar que no va a ser la única persona con la que me verán”, acotó la popular 'Blanca de Chucuito'.

Asimismo, Melissa Klug marcó distancia de Yahaira Plasencia, quien en un inicio también decía que solo mantenía una amistad con el futbolista peruano.

“Nos conocemos de hace mucho tiempo, él no es una persona ajena en mi vida. Ese día era mediodía y no estoy escondiéndome, no estoy haciendo nada malo”, sentenció Melissa Klug.