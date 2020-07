Melissa y su contundente mensaje luego de ser captada con futbolista Jesús Barco | VIDEO

Tras ser captada con el futbolista Jesús Barco, Melissa Klug publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. En este post se lee que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Aunque son pensamientos sueltos, ¿será el verdadero sentir de la polémica figura?

"No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces, y sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuanto lo intentes; hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida", se puede leer en la red social.

"Tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tu solo sonríe", continúa.

En el último programa de Magaly Medina se difundió un video donde se le ve junto al futbolista 13 años menor que ella.

Aunque la empresaria no se ha pronunciado sobre el tema, Melissa Klug dejó en claro que no piensa regresar con su expareja Ítalo Valcárcel. ¿Será que Melissa ya tiene nuevo amor?

Melissa Klug deja polémico mensaje a Samahara

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre su relación con su hija Samahara Lobatón, quien en unas semanas dará a luz a la pequeña Xianna.

Ante ello, la empresaria se sinceró en una transmisión con Carlos Cacho en su programa vía Facebook, “Yo Carlos”.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Samahara Lobatón?

La popular 'Blanca de chucuito' rompió su silencio para aclarar algunos temas polémicos que surgieron tras cuestionarse su rol como mamá ante sus jóvenes herederas, sobre todo por su primogénita con Abel Lobatón.

“En realidad mis hijas ya son mayores de edad. Yo las crié de una manera, que como toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Cada una escribe y labra su camino y destino. En realidad no sé si sea la mejor decisión que haya tomado mi hija... pero ya está, es una bendición. Ahora esta nueva etapa de ser madre le va a enseñar muchas cosas”, manifestó.

Además, la empresaria dejó en claro que siempre ha estado apoyando a sus hijas y orientándolas hasta cumplir la mayoría edad. Sin embargo, cada una ha tomado su propia decisión sobre su futuro.

“Es parte de la vida, eso en cualquier momento iba a pasar, si no era con una, era con la otra. Yo las aconsejé y guié hasta donde pude. A las finales cada uno tiene que volar y crear su propia familia”, indicó.