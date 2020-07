Maricarmen Marín es la nueva voz de los emprendedores

Maricarmen Marín es una de las artistas más queridas de la pantalla chica, es ocurrente y su carisma ha logrado conquistar a miles de peruanos. La cantante y conductora de Mujeres al mando se refirió a la coyuntura, ya que el coronavirus ha afectado la vida de las personas.

La cumbiambera contó que se han tenido que adaptar q los protocolos de seguridad para cuidar su salud y poder seguir haciendo televisión. “Tenemos toda la disposición y voluntad de entregarle a las familias un programa con información precisa y entretenimiento”, expresó.

Si bien por el momento está dentro del set no niega que en algún momento salga a reportear. “Sí, está dentro de los planes del programa. Soy una mujer de retos, me apasiona lo que hago y le pongo corazón a mi trabajo. Me esforzaré por hacerlo bien cuando llegue el momento”, contó a un medio local.

Maricarmen Marín apoya al emprendedor

Ante la pregunta sobre si es muy seguida en las redes sociales, ella manifestó que tiene una buena cantidad de fans con los que comparte su día a día. Además, dijo que a través de su Instagram o Facebook trata de “apoyar a los emprendedores, promocionando sus productos y así de alguna manera a la reactivación económica responsable”.

Cabe mencionar, que es la única artista que ha usado sus redes para publicitar los empredimientos independientes, ya que hace un mes el actor Christian Meier también lo hizo desde su Twitter e Instagram.

Asimismo, la popular cumbiambera pide a los artistas darse la mano. “Lamentó que varios compañeros del arte la pasen mal por la pandemia. “Levantamos nuestra voz y por aquellos que el público no ve”, expresó.

Como se sabe, la crisis por coronavirus ha afectado a todos los rubros y el arte no ha sido la excepción.